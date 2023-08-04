Киев частично остался без света

Главное: В Киеве произошло частичное обесточивание. Энергетики проведут переподключение потребителей по резервной схеме, после чего начнется ремонт основного оборудования.

Детали: В некоторых районах Киева исчез свет. Аварийные отключения произошли в Святошинском районе и Борщаговке, сообщила компания ДТЭК «Киевские электросети» в пятницу, 4 августа.

«Наши энергетики возобновляют электроснабжение для 120 домов в Южной Борщаговке, Святошинского района столицы», — говорится в сообщении.

Аварийное отключение произошло около 13:20. В настоящее время без света в столице осталось 6 850 потребителей.

Чтобы у киевлян появился свет, будет произведено переподключение по резервной схеме до 16:00. После чего начнется ремонт основного оборудования, чтобы обеспечить надежную схему электроснабжения домов.

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