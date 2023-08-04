Стало известно, сколько зерна уже собрали украинские аграрии

Главное: Украинские аграрии уже собрали 16,574 миллиона тонн зерна. На площади 3 782 тысячи гектаров.

Детали: В Украине продолжается сбор зерновых и зернобобовых культур. О текущих результатах сообщает министерство аграрной политики и продовольствия.

Информируется, что на пятницу, 4 августа, по стране было собрано 16,574 миллиона тонн зерна на площади 3 782 тысячи гектаров.

Отмечается, что средняя урожайность составляет 44 центнера с гектара.

Уточняется, что в Украине уже намолотили 12, 513 миллионов тонн пшеницы с 2 698 тысяч гектаров (урожайность составляет 46,4 центнера с нектара), 3,755 миллиона тонн ячменя с 939 тысяч гектаров (40 центнеров с гектара), а также и 306,4 тысяч тонн гороха с 125,3 тысяч гектаров (24,5 центнера с гектара).

Лучше всех справляются с работой аграрии Николаевской области, которые уже обработали 82% площадей.

В то же время, как стало известно, больше всего зерна было намолочено в Одесской области, более двух миллионов тонн.

Говорится также, что в девяти областях нашей страны закончили сбор гороха, а сельхозпроизводители Днепропетровской области приступили к сбору гречки.

Кроме этого продолжается сбор озимого рапса: его намолотили 3 миллиона 319,8 тысяч тонн на площади 1 миллион 182,3 тысячи гектаров (урожайность составляет 28,1 центнер с гектара).

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