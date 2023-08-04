Позиция Китая по поводу войны в Украине меняется, — WSJ

Главное: По информации западных СМИ, Китай меняет свою позицию по поводу войны в Украине. Пекин может направить свою делегацию на саммит в Саудовскую Аравию, где будет рассматриваться украинская Формула мира для урегулирования войны.

Детали: Позиция Китая по поводу войны в Украине вероятно меняется. Делегация страны может присоединиться к участию в саммите в Саудовской Аравии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal в четверг, 3 августа.

Указано, что Китай все больше сталкивается с рисками, вызванными войной в Украине. Хотя с другой стороны, Пекин все еще пытается сохранить нейтралитет и негласную поддержку России.

Последним раздражителем для Китая стал выход России из зерновой сделки, ведь именно Пекин был одним из крупнейших покупателей украинской агропродукции.

Кроме того, попытка мятежа главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина вызвала новые вопросы в Китае по поводу устойчивости власти Владимира Путина.

По данным издания, риторика Китая меняется и, вероятно, он соглашается на рассмотрение украинской Формулы мира для урегулирования войны. Пекин может направить свою делегацию на саммит в Саудовскую Аравию, где будут обсуждаться эти вопросы.

Также стало известно, что Индия примет участие в мирных переговорах по Украине в Саудовской Аравии. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителя МИД Индии.

В тему: Китай пообещал не помогать России оружием в войне против Украины.