Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 248 490 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 248 490 солдат. Уничтожено 4 228 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 4 августа.

Сообщается, что погибли уже 248 490 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 228 танков, 8 249 боевых бронированных машин, 4 911 артиллерийских систем, 704 РСЗО, 466 средств ПВО, 315 самолетов, 311 вертолетов, 4 104 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 347 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 7 392 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 724 единицы специальной техники.

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