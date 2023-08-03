ЕС ввел новые санкции против Беларуси

Главное: Евросоюз расширил санкции против Беларуси. Введен дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.

Детали: Совет Евросоюза ввел новые ограничительные меры против Беларуси из-за ее причастности к военной агрессии России к Украине. Об этом сообщила Еврокомиссия в четверг, 3 августа.

Указано, что новые ограничительные меры обеспечат более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Беларуси и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций с помощью Минска.

«Меры расширяют запрет на экспорт в Беларусь на ряд очень чувствительных товаров и технологий, способствующих военному и технологическому развитию Беларуси», — говорится в сообщении.

Совет ЕС также ввел дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли. Изменения также согласовывают санкции в отношении Беларуси в соответствии с санкционным режимом в отношении России.

«Эти ограничительные меры вводятся в ускоренном порядке из-за срочности, связанной с борьбой с обходом определенных товаров и технологий с высокой степенью конфиденциальности», — добавили в ЕК.

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