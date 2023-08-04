Канадский рэпер установил уникальный концертный рекорд

Главное: Канадский рэпер Дрейк заработал за один концерт более пяти миллионов долларов. Это исторический рекорд.

Детали: 36-летний канадский рэпер Дрейк (Обри Дрейк Грэм) установил исторический рекорд за всю историю шоу-бизнеса. Артист заработал всего за один свой концерт в Вашингтоне, который прошел Capital One Arena, в 5,032 миллиона долларов.

Стоит отметить, что всего было два выступления, 28 и 29 июля, в рамках тура It's All A Blur, так что заработок музыканта следует удвоить.

Известно, что средняя цена на билет за концерт составляла триста долларов, а на оба концерта пришло чуть более 34 тысяч человек суммарно.

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