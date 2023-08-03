Под Киевом ребенок умер, напившись растворителя

Главное: На Киевщине полуторагодовалый малыш умер от нескольких глотков растворителя. Медики сделали все возможное для спасения ребенка, но мальчик умер в отделении реанимации, сообщил начальник полиции Киевщины.

Детали: В Белоцерковском районе Киевской области маленький ребенок выпил растворитель. Врачи не сумели спасти мальчика. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Сообщается, что полуторагодовалый мальчик находился во дворе вместе с матерью. Ребенок нашел бутылку с растворителем и сделал несколько глотков.

«Маленького госпитализировали в Белую Церковь в тяжелом состоянии. Медики сделали все возможное для спасения ребенка, но мальчик скончался в отделении реанимации», — говорится в сообщении.

Полицейский призвал родителей быть максимально внимательными к детям и не оставлять их без присмотра взрослых.

В тему: На Одесщине 6-летний мальчик попал в больницу, выпив на кладбище водки.