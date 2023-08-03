В России амнистированный «вагнеровец» убил шестерых человек

Главное: Амнистированный зек-«вагнеровец» вернулся с войны и убил шестерых россиян. Бывший наемник ЧВК «Вагнер» был арестован в Карелии после обвинений в убийстве шести человек.

Детали: В Карелии амнистированный вернувшийся с войны в Украине зек-«вагнеровец» вместе с другом убил шестерых человек. Об этом сообщило российское издание The Moscow Times.

Отмечается, что в ночь на 1 августа в карельском селе Деревянное обнаружили зарезанными пятерых мужчин и одну женщину. Убийства были совершены в двух частных домах, которые были подожжены с целью замести следы.

Жертвами резни стали пожилой человек и его сын, два брата с инвалидностью, их сестра и гость-пенсионер. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по убийству двух и более человек.

Полиция задержала двух подозреваемых: 37-летнего Максима Бочкарева и 38-летнего Игоря Софонова. Оба были осуждены по тяжким статьям, в том числе за убийство, грабеж, разбой, изнасилование и наркотики.

По информации местных СМИ, Софонов воевал в Украине и вернулся в Россию этой весной. Информацию подтвердили как местные жители, так и собеседники издания в силовых структурах. По словам источника, Софонов был завербован ЧВК «Вагнер».

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения Софонов всячески пытался подчеркнуть принадлежность к военным и утверждал, что был ранен на фронте. На вопросы судьи он отвечал: "Так точно". Суд арестовал обоих мужчин на два месяца. Им грозит пожизненное заключение.

Отмечается, что в июне главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что с войны в Россию вернулись 32 тысячи завербованных им заключенных, "отработавших контракты". Все они получили помилование президента РФ Владимира Путина. По словам Пригожина, после освобождения бывшие зеки совершили 83 преступления.

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