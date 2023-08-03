В России заявили об атаке «украинских» дронов на Калужскую область

Главное: Российские силы противовоздушной обороны якобы уничтожили в Калужской области шесть «украинских» беспилотников. Разрушений и пострадавших нет.

Детали: Губернатор Калужской области РФ Владислав Шапша заявил, что в ночь на 3 августа регион атаковали беспилотники. Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито шесть БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — утверждает чиновник.

В Минобороны РФ подтвердили эту информацию. По данным ведомства, была «прекращена попытка киевского режима» совершить атаку беспилотными летательными аппаратами.

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