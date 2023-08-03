Синоптики рассказали о надвигающемся на Украину пекле

Главное: В Украине становится все жарче. Но возможны осадки.

Детали: Жара пришла в Украину. По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие дни она будет основательно усиливаться.

Синоптики говорят, что в пятницу, 4 августа, кратковременные дожди с грозами ожидаются местами в большинстве западных, днем и Житомирской области. При этом на остальной территории нашей страны должно быть без осадков. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Ночью по Украине будет плюс 15-20, а на побережье морей до 22 тепла. Днем прогнозируют плюс 29-34, на крайнем западе страны 23-28 тепла.

Отмечается, что в Карпатах ночью ожидается плюс 12-17, а днем 21-26 тепла.

Эксперты говорят, что завтра в Киеве будет без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 18-20, а днем 31-33 тепла.

Что касается субботы, 5 августа, то в западных областях временами возможны дожди с грозами. Ночью тут будет плюс 16-21, а днем 27-32 тепла. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

На остальной территории страны прогнозируется сухая погода. Днем будет 19-24 тепла, а днем плюс 31-36. В южных и восточных областях воздух прогреется до 37-39 тепла.

В Киеве послезавтра прогнозируется без осадков. Ночью будет плюс 21-23, а днем 31-33 тепла. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

В тему: Прошедший июль в Киеве были слишком жарким и дождливым.