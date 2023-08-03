Ученые выяснили, когда люди работают эффективнее всего

Главное: Названо худшее время для работы. Это вторая половина пятницы.

Детали: Ученые из Техасского университета в США выяснили, когда люди работают эффективнее всего. Появились данные их отчета.

Так, исследователи выяснили, что сотрудники становятся менее продуктивными во второй половине дня, а больше всего – по пятницам.

Отмечается, что в это время они более склонны к ошибкам.

В ходе работы эксперты изучили показатели использования компьютеров 789 сотрудников крупной энергетической компании в Техасе в период с 1 января 2017-го года по 31 декабря 2018-го года.

Выяснилось следующее: «В большинстве исследований производительности труда используются самоотчеты сотрудников, но они могут быть субъективными. Вместо этого мы проанализировали показатели использования компьютера. Среди них скорость набора текста, количество опечаток и активность мышки».

Ученые сравнили схемы использования компьютера в разные дни недели и время суток: оказалось, что с понедельника по четверг активность использования компьютера возрастала и затем резко падала в пятницу.

Резюмируется: «Люди печатали больше слов и каждый день с понедельника по четверг совершали больше движений мышью, щелчков мышью и прокрутки, затем в пятницу эта активность падала. Кроме того, сотрудники были менее активны во второй половине дня и допускали больше опечаток во второй половине дня, особенно по пятницам».

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