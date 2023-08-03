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Новости > У «слуги народа» Дубинского проводят обыски

У «слуги народа» Дубинского проводят обыски

Агата Кловская
03.08.23 12:12
131
У «слуги народа» Дубинского проводят обыски

Главное: У нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского проводят обыски. Народный избранник смог уехать за пределы Украины под видом сопровождения своего отца.

Детали: Правоохранители проводят обыски у народного депутата, который во время войны уехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение. Об этом сообщает ГБР в четверг, 3 августа.

По данным Украинской правды, речь идет об Александре Дубинском.

«Нардеп получил разрешение оставить Украину под этим предлогом и самостоятельно покинул страну. В свою очередь отец самостоятельно, без сопровождения сына уехал за границу, а затем вернулся в Украину гораздо раньше, чем народный избранник», — говорится в сообщении ГБР.

Сейчас выясняется, каким образом в период пребывания за границей нардеп смог подписывать и направлять официальные документы, в том числе в государственные органы, что может свидетельствовать об их подлоге.

Досудебное расследование осуществляется по фактам служебного подлога и несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 362 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

В тему: Экс-нардеп Рабинович арестован. Пока что заочно.

Тэги: политика, обыски, Александр Дубинский

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