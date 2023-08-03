Байден жестко «вписался» за свергнутого президента Нигера

Главное: Джо Байден вступился за свергнутого президента Нигера. Потребовал его освободить.

Детали: Президент США Джо Байден жестко прокомментировал свержение военными лидера Нигера Мохамеда Базума. Он потребовал освободить главу государства.

Его заявление цитирует Белый дом.

Политик подчеркнул, что народ этой африканской страны «имеет право выбирать своих лидеров и уже выразил свою волю путем выборов, результаты которых следует уважать».

Джо Байден добавил: «В этом году Нигер празднует 63-ю годовщину своей независимости и сталкивается с серьезным вызовом демократии. Призываю к немедленному освобождению президента Мохамеда Базума и его семьи, а также сохранению трудно заработанной демократии в Нигере».

Добавим, что День независимости Нигера отмечается 3 августа. В этот день в 1960-м году территория покинула Французский Союз, став суверенным государством.

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