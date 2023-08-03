Президент Эстонии отложил свой визит в Австралию по необычной причине

Главное: Президент Эстонии отложил свой визит в Австралию. Не хватило денег.

Детали: Президент Эстонии Алар Карис был вынужден отложить свой официальный визит в Австралию, который должен был состояться этим летом. Как пишет издание ERR, дело в том, что у его канцелярии попросту не хватило средств, чтобы оплатить данную поездку.

Там отметили: «Оценив реальные возможности канцелярии, было решено пока отложить визит».

Кроме этого министр финансов страны Март Вирклаев подтвердил, что правительству был направлен запрос по визиту в Австралию. Канцелярия главы государства просила выделить деньги на визит из резерва, но получили ответ, что эти средства необходимы для оплаты непредвиденных расходов.

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