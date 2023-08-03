Цукерберг рассказал о своих неожиданных кулинарных пристрастиях

Главное: Стало известно, что ест Марк Цукерберг. Он оказался любителем McDonald's.

Детали: Глава Meta Марк Цукерберг поведал о своих кулинарных пристрастиях. Сделал он это в социальной сети Threads.

Так, миллиардер признался, что является поклонником сети быстрого питания McDonald's.

Предприниматель рассказал о том, что входит в его меню тут: «Двадцать наггетсов, Роял Чизбургер, большой картофель фри, McFlurry с Oreo, яблочный пирожок. И, может быть, несколько чизбургеров про запас на потом».

Когда ему заметили, что, при занятиях фитнесом и боевыми искусствами, питаться в McDonald's нельзя, толстосум ответил: «Я не сбрасываю вес, поэтому мне нужно около четырех тысячи калорий в день, чтобы компенсировать всю мою активность. И это так вкусно».

В тему: Против Цукерберга выдвинули очень серьезные обвинения.