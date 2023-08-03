Украина наконец-то решила проблему с солью

Главное: На Закарпатье начали добывать соль из нового месторождения. Это должно решить все проблемы.

Детали: На Закарпатье начали добывать соль в рамках разработки Тереблянского месторождения в Тячевском районе. Об этом поведал глава местной ОВА Виктор Микита.

Сообщается: «Месторождение на Закарпатье сможет на 100% обеспечить Украину технической и поваренной солью, которая в ближайшей перспективе будет поставлена для содержания дорог в зимний период и закрытия потребностей населения».

Чиновник отметил: «Это новая страница в истории Украины и Закарпатья, которая усилит нашу страну и укрепит экономический фронт».

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