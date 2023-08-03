Данилов рассказал, каким оружием Украина будет бить по территории России

Главное: Алексей Данилов говорит, что Украина может бить по территории России оружием собственного производства. Никаких запретов нет.

Детали: Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина может бить по территории России оружием, выпущенным своим военно-промышленным комплексом. Как заявил он в эфире национального телемарафона, никаких запретов для этого нет.

Чиновник напомнил, что наша страна обязывалась не использовать для ударов по российской территории оружие, предоставленное партнерами.

Он сообщил: «У нас есть договоренности с партнерами, что мы не используем их оружие для ударов по территории России, чтобы их не обвиняли в причастности к войне, которую развязала Россия, но это не распространяется на оружие, производимое нашим ВПК».

Информируется: «Имеем определенные достижения в этом. Хотя не все можно рассказывать, но то, что узнали представители CNN относительно морских дронов, это вещи, которые имеют очень ограниченное количество стран».

По его словам, такие отечественные разработки отлично выполняют боевые задачи.

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