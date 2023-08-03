Квентин Тарантино хочет, чтобы Брюс Уиллис снялся в фильме «Кинокритик»

Главное: Квентин Тарантино хочет, чтобы страдающий деменцией Брюс Уиллис согласился на роль в его последнем фильме «Кинокритик».

Детали: Режиссер Квентин Тарантино хочет, чтобы Брюс Уиллис согласился на небольшую роль в фильме «Кинокритик», пишет The Daily Express.

Режиссёр обратился к семье актера и заявил, что примет любое решение. Если семья Уиллиса решит, что Брюс слишком нездоров, Тарантино не будет настаивать.

«Кинокритик» станет последним фильмом Тарантино.

Последний раз режиссёр работал с актером на съёмках «Криминального чтива».