В Беларуси заметили еще один лагерь «вагнеровцев»

Главное: В Беларуси нашли еще одну локацию «вагнеровцев». Наемники ЧВК «Вагнер» используют старые военные склады, расположенные недалеко от их полевого лагеря.

Детали: На территории Беларуси обнаружили еще одну локацию, где размещаются наемники российской частной военной компании Вагнер. Наемники Евгения Пригожина используют старые военные склады. Об этом сообщила мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» во вторник, 1 августа.

Отмечается, что «вагнеровцы» с середины июля начали использовать старые склады на территории бывшего военного городка № 28 Поплавы под Осиповичами, где находится большая военная база.

На этой территории есть всего 15 зданий, из которых 10 — это склады площадью до 1070 квадратных метров. Там также старое хранилище техники и несколько караульных помещений.

По данным мониторинговой группы, склады стали использовать с 18 июля, а на спутниковых изображениях от 24 июля заметно, что дорожки между ангарами разъезжены.

«Сравнивая снимки от 17 и 24 июля, видно, что с разницей в 7 дней на территории бывшего военного городка появилось не менее 6 зон с видимыми изменениями», — говорится в сообщении.

Гаюн напоминает, что 24 июля колонна «вагнеровцев», в которой было по меньшей мере 80 машин, следовала необычным маршрутом. Наемники свернули с трассы М5 возле села Верейцы. Колонна могла поехать как на полигон в Осиповичах, так и на склады в селе Поплавы.

Расстояние от складов до палаточного городка «вагнеровцев» в селе Цель составляет 27 км или 30 минут на автомобиле.

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