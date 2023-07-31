Синоптик рассказала украинцы, чего ждать от погоды в первый день августа

Главное: 1 августа в Украине будет тепло. Возможны дожди.

Детали: Стало известно, какая погода ожидается украинцев во вторник, 1 августа. Об этом поведала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, климатические условия по стране должны быть достаточно комфортными.

Днем будет плюс 25-29, а на востоке и на юго-востоке 29-32 тепла.

При этом по всей Украине, кроме западных областей, возможны дожди с грозами.

Ожидается облачная погода.

В Киеве прогнозируется плюс 27-28, пройдут небольшие дожди.

Она напомнила также, что на это неделе в Украину вернется жара.

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