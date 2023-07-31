Синоптик предупредил об адской жаре, которая вот-вот обрушится на Украину

Главное: Погода в Украине меняется. Ожидается сильная жара.

Детали: Синоптик Игорь Кибальчич поведал, как будет меняться погода в Украине в ближайшие дни. Его прогноз цитирует издание Мeteoprog.

Сообщается, что на нашу страну вновь обрушится адская жара – воздух до конца недели прогреется до плюс 33-38 градусов.

Уточняется, что в первой половине недели в большинстве областей ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, в отдельных пунктах не исключено выпадение града и шквалистые порывы ветра.

В то же время, как информируется, во второй половине недели и на выходных за счет поступления более сухой и жаркой воздушной массы из среднеазиатских районов, температурный фон существенно повысится вплоть до рекордных показателей, а дожди отступят.

Резюмируется, что исключением станут западные регионы нашей страны, где сохранятся более комфортные температурные показатели и периодически будут выпадать осадки.

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