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Новости > Київміськбуд-1 намагається «віджати» квадратні метри в іноземних інвесторів, - ЗМІ

Київміськбуд-1 намагається «віджати» квадратні метри в іноземних інвесторів, - ЗМІ

Автор: «Фраза»
28.07.23 22:12
470
Київміськбуд-1 намагається «віджати» квадратні метри в іноземних інвесторів, - ЗМІ

В центрі Оболонського району міста Києва відбувається спроба рейдерського захвату будівлі: ПрАТ «Трест Київміськбуд-1», зловживаючи судовою системою, намагається позбавити права власності на будівлю на Оболонській набережній підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «Атлант тріумф». Про це заявили в підприємстві, пише РБК-Україна.

Відання також повідомляє: «У 2018 ТОВ «Атлант тріумф» придбало будівлю у ПП «Творча майстерня «Престиж» та планувало зробити у ній центр дозвілля, спортивний клуб та заклади харчування для відпочинку киян та гостей столиці. Однак плани розвитку міста зустріли агресивний спротив з боку ПрАТ «Трест Київміськбуд-1».

Як нам стало відомо, у 2021 році акціями ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» заволоділи невстановлені особи, які призначили номінального директора. Документи реальних інвесторів було знищено, а згодом помер і новопризначений директор.

Після цього ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» почав оформлювати об’єкти на підставних осіб та подавати скарги до суду за сфабрикованими документам, нібито вони є власниками.

Більш ніж через 20 років після продажу об’єктів нерухомості, незважаючи на сплив строку давності та без обґрунтування підстав, суди приймають такі справи до розгляду. Серед спірних квадратних метрів опинилася й будівля на Оболонській набережній 13.

При цьому ПрАТ "Трест Київміськбуд-1"діяльність не веде, має мільйонні заборгованості перед бюджетом, не сплачує податки та має всі ознаки фіктивної діяльності.

За наявною інформацію за спробами домовлятися з судами та правоохоронними органами стоять Сергій Шепелєв та Олег Алташин".

Тэги: Киев, рейдерство, Київські Лаври, ПрАТ «Трест Київміськбуд-1», Трест Київміськбуд-1

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