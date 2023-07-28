В Украине официально перенесли Рождество и ряд других праздников

Главное: Зеленский утвердил перенос Рождества и других праздников. Президент Украины подписал соответствующий закон.

Детали: В Украине официально изменили дату Рождества и еще нескольких праздников. Об этом говорится в указе президента и законе № 9431.

Теперь в Украине официально изменили дату празднования Рождества. Вместо 7 января его перенесли на 25 декабря.

Кроме того, изменились даты и других праздничных дней:

— День Украинского казачества и День защитников и защитниц перенесли с 14 октября на 1 октября;

— День украинской письменности и языка, вместо 9 ноября — 27 октября;

— День крещения Киевской Руси — Украины и День Украинской Государственности, вместо 28 июля — 15 июля;

— День усыновления, вместо 30 сентября — 17 сентября.

Также теперь в Украине День семьи будет отмечаться 15 мая.

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