В Украину прибыла очередная партия военной помощи из Германии

Главное: Германия передала Украине партию зениток Gepard. Также украинские военные получили гусеничные вездеходы и разведывательные беспилотники двух типов.

Детали: Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли зенитные танки Gepard и тысячи боеприпасов. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ в пятницу, 28 июля.

В новый пакет помощи вошли:

— 6 зениток Gepard 1А2 и более 15 тысяч боеприпасов;

— 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;

— 13 разведывательных дронов Vectror;

— 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

— 2,6 тысячи дымовых снарядов.

Также украинским военным передано восемь машин скорой помощи и восемь стоматологических стерилизаторов.

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