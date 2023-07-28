Путин обсудил с африканцами войну в Украине

Главное: Владимир Путин прокомментировал войну в Украину. Готов обсуждать «мирный план» с африканцами.

Детали: Президент России Владимир Путин вновь прокомментировал войну в Украине. Сделал он это на встрече с африканцами.

Как известно, второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

По его словам, Кремль готов обсуждать со странами региона их «мирный план».

Российский лидер отметил: «Возьмем, к примеру, инициативу ряда африканских государств по вопросам решения украинского кризиса. Это острая проблема, мы не уходим от ее рассмотрения. Это само по себе о многом говорит, ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией».

Политик добавил: «Теперь нет, теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов. Мы с уважением относимся к вашим инициативам, внимательно их рассматриваем».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 244 830 солдат.