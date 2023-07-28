В ВСУ объяснили, могут ли в Украине возобновиться авиаперелеты для гражданских

Главное: Авиасообщения в Украине пока восстанавливать опасно. Во время войны работа гражданской авиации вряд ли возможна.

Детали: Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он прокомментировал возможность возобновления авиаперелетов для гражданских в Украине. В частности, ранее об этом заявляла авиакомпания Ryanair.

Игнат считает, что договариваться с Россией о прекращении обстрелов будет невозможно. В качестве примера он привел «зерновой коридор», из которого Москва вышла единолично. Также спикер подчеркнул, что сейчас все аэродромы в Украине являются оперативными.

«У нас война, у нас военное положение, и вы видите, что долетает всюду, в любой точке страны могут появиться ракеты, вражеские дроны. Сколько летит „Кинжал“, мы все тоже знаем. И думаю, это действительно приятно, что даже при такой ситуации есть желающие прийти на украинский авиационный рынок. Мы большое государство, нам нужно авиационное сообщение не только с другими странами, но и внутри страны», — сказал он.

Игнат также напомнил о вопросах страхования самолетов и пассажиров, особенно в воюющей стране. Спикер считает, что надеяться на возобновление гражданской авиации до конца войны вряд ли можно.

«У нас очень большая территория, ракеты летят отовсюду и разных типов, противник мощный, имеет технологическое оружие. Конечно, очень хочется, чтобы заработала авиация, но у нас перекрыто воздушное пространство над Украиной, и думаю, еще не скоро его откроют», — добавил спикер.

В тему: «Украэрорух» назвал условие для возобновления полетов гражданских самолетов.