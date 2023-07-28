Украина наращивает темп контрнаступления, — CNN

Главное: Украинские защитники обнаружили потенциально слабые места в российских оборонительных линиях на юго-востоке. По информации западных СМИ, темп наступления увеличивается.

Детали: Украина, вероятно, увеличивает темпы контрнаступления после двух месяцев медленного прогресса на поле боя. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, Украина перебросила дополнительные силы на юго-восток страны, что является признаком того, что Киев обнаружил потенциально слабые места в российских оборонных линиях.

Украинские военные удерживали большое количество подготовленных войск, некоторые из которых были оснащены более мощным западным вооружением с начала операции в июне. По словам одного из американских чиновников, хотя ВСУ все еще сохраняют определенную боевую мощь в резерве, сейчас они развернули «основную часть» сил, задействованных в контрнаступлении.

Похоже, эти усилия принесли определенные результаты. Контрнаступление прорвало некоторые элементы российских оборонительных линий на юго-востоке, и резервные подразделения вошли, чтобы воспользоваться этой возможностью.

Российский военный чиновник также признал, что украинские силы смогли «вклиниться» на трех участках первой линии обороны РФ на Запорожском фронте.

В участвующей в наступлении 47-й украинской бригаде подтвердили CNN, что они продвигаются вперед, заявив: «Пехота наступает. Артиллерия прикрывает. Экипажи Брэдли уничтожают вражескую пехоту и их технику».

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