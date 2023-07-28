Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина наращивает темп контрнаступления, — CNN

Украина наращивает темп контрнаступления, — CNN

Агата Кловская
28.07.23 11:18
141
Украина наращивает темп контрнаступления, — CNN

Главное: Украинские защитники обнаружили потенциально слабые места в российских оборонительных линиях на юго-востоке. По информации западных СМИ, темп наступления увеличивается.

Детали: Украина, вероятно, увеличивает темпы контрнаступления после двух месяцев медленного прогресса на поле боя. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, Украина перебросила дополнительные силы на юго-восток страны, что является признаком того, что Киев обнаружил потенциально слабые места в российских оборонных линиях.

Украинские военные удерживали большое количество подготовленных войск, некоторые из которых были оснащены более мощным западным вооружением с начала операции в июне. По словам одного из американских чиновников, хотя ВСУ все еще сохраняют определенную боевую мощь в резерве, сейчас они развернули «основную часть» сил, задействованных в контрнаступлении.

Похоже, эти усилия принесли определенные результаты. Контрнаступление прорвало некоторые элементы российских оборонительных линий на юго-востоке, и резервные подразделения вошли, чтобы воспользоваться этой возможностью.

Российский военный чиновник также признал, что украинские силы смогли «вклиниться» на трех участках первой линии обороны РФ на Запорожском фронте.

В участвующей в наступлении 47-й украинской бригаде подтвердили CNN, что они продвигаются вперед, заявив: «Пехота наступает. Артиллерия прикрывает. Экипажи Брэдли уничтожают вражескую пехоту и их технику».

В тему: ВСУ продолжают успешно атаковать под Бахмутом.

Тэги: общество, контрнаступление, ВСУ, новости Украины, война в Украине

Комментарии

Статьи

21.07.23 15:30

Как за 2023 год изменились цены на ягоды в Украине

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Cекс в древнем Киеве: при раскопках Золотых Ворот нашли эротическое граффити XI века
27.07.23 17:21

Cекс в древнем Киеве: при раскопках Золотых Ворот нашли эротическое граффити XI века

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
Усик - президент Украины?
Усик - президент Украины?
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.07.23 13:19

Зеленский объяснил, какой должна быть победа Украины
28.07.23 13:14

Ситуация вокруг ЗАЭС продолжает накаляться
28.07.23 13:06

Орбан заявил, что поддержка Украины во время войны зависит от одного человека
28.07.23 12:49

В Украине обесточены более 400 населенных пунктов
28.07.23 12:40

ЧП в Одессе: в Доме профсоюзов взорвалась граната – погиб человек
28.07.23 12:30

Путин обсудил с африканцами войну в Украине
28.07.23 12:15

Из-за непогоды почти по всей Украине падали деревья
28.07.23 11:44

В ВСУ объяснили, могут ли в Украине возобновиться авиаперелеты для гражданских
28.07.23 10:54

СБУ обещает преподнести оккупантам «неприятные сюрпризы»
28.07.23 10:53

Депп против Херд (2023): трейлер и дата выхода мини-сериала о судебном процессе двух актеров
28.07.23 12:40

ЧП в Одессе: в Доме профсоюзов взорвалась граната – погиб человек
28.07.23 09:54

Танки Abrams могут появиться в Украине уже в сентябре
28.07.23 08:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 244 830 солдат
27.07.23 17:41

Мир ждет глобальное замерзание, - ученые
27.07.23 15:44

Скандал на ЧМ по фехтованию. Украинку дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке
27.07.23 14:37

Министра культуры Ткаченко отправили в отставку
27.07.23 14:26

Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 15 ноября 2023: парламентских выборов не будет
27.07.23 09:12

ВСУ продолжают успешно атаковать под Бахмутом
27.07.23 08:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 244 270 солдат
26.07.23 13:27

Оккупанты повредили в Украине 1300 учебных заведений. 180 школ разрушено полностью
21.07.23 15:34

Путин начал открыто угрожать Польше
22.07.23 17:21

Лихорадка денге: ВОЗ предупреждает о вероятности новой пандемии
24.07.23 14:00

Известный норвежский политик ушел в отставку по необычной причине
21.07.23 14:11

Бразилию накрыла рекордная волна изнасилований
21.07.23 16:16

Экс-главе Минздрава Степанову объявили подозрение в махинациях с паспортами
24.07.23 16:43

С Днепровской ГЭС поступают тревожные новости
21.07.23 15:02

Подготовка к отопительному сезону: Украина продолжает активно закачивать газ в хранилища
24.07.23 13:11

Трамп потребовал, чтобы ЕС выделил Украине еще сто миллиардов долларов
21.07.23 16:30

Трамп передаст Израилю уникальные артефакты
21.07.23 15:21

Сборная Укрaины сохрaнила свои позиции в рейтинге ФИФА
Фото и Видео
ЧП в Одессе: в Доме профсоюзов взорвалась граната – погиб человек
ЧП в Одессе: в Доме профсоюзов взорвалась граната – погиб человек
ЧП в Одессе: в Доме профсоюзов взорвалась граната – погиб человек
ЧП в Одессе: в Доме профсоюзов взорвалась граната – погиб человек
Из-за непогоды почти по всей Украине падали деревья
Из-за непогоды почти по всей Украине падали деревья
Депп против Херд (2023): трейлер и дата выхода мини-сериала о судебном процессе двух актеров
Депп против Херд (2023): трейлер и дата выхода мини-сериала о судебном процессе двух актеров
Скандал на ЧМ по фехтованию. Украинку дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке
Скандал на ЧМ по фехтованию. Украинку дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке
На Ровенщине главный военком битой избил подчиненного. Его задержали
На Ровенщине главный военком битой избил подчиненного. Его задержали
В России разбился вертолет – погибло немало людей
В России разбился вертолет – погибло немало людей
Под Киевом произошло резонансное ДТП – фура влетела в блокпост
Под Киевом произошло резонансное ДТП – фура влетела в блокпост
В одной из африканских стран военные свергли президента
В одной из африканских стран военные свергли президента
Месси покорилось поистине уникальное достижение
Месси покорилось поистине уникальное достижение
В Крыму тревожно: слышны «хлопки», стрельба и пуски ракет
В Крыму тревожно: слышны «хлопки», стрельба и пуски ракет
fraza.com
Новости блогосферы
14.07.23 21:18

С кем мы останемся в Украине после победы?
13.07.23 10:15

Украина. Падение в бездну
20.06.23 10:16

Почему западные компании побеждают украинские?
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.