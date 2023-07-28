СБУ обещает преподнести оккупантам «неприятные сюрпризы»

Главное: В СБУ пообещали врагу «неприятные сюрпризы». О мерах в рамках сотрудничества по противодействию врагу шла речь во время рабочей встречи командующего Операцией Объединенных сил ВСУ Сергея Наева и начальника кибердепартамента СБУ Ильи Витюка.

Детали: Кибердепартамент СБУ вместе с ООС ВСУ усилят сотрудничество по противодействию угрозам в северной оперативной зоне, связанным с передислокацией «вагнеровцев» на территорию Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

О мерах в рамках сотрудничества шла речь во время рабочей встречи командующего Операцией Объединенных сил ВСУ Сергея Наева и начальника кибердепартамента СБУ Ильи Витюка.

«Сотрудники Службы безопасности также владеют информацией о работе подконтрольных ЧВК хакерских группировок, „фабрик троллей“ и пропагандистских медиа, которые враг активно использует для информационных и кибератак против нашего государства. Поэтому особое внимание во время встречи обратили на усиление устойчивости сил обороны Украины к современнымкиберугрозам и повышение медиаграмотности населения пограничных областей», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе совещания определены дальнейшие шаги по углублению сотрудничества в вопросе противодействия вражеским БПЛА с использованием киберсредств, а также уничтожение российских средств РЭБ и РЭР.

«У подразделений СБУ и ВСУ уже достаточно опыта в противодействии военным, кибер- и информационным угрозам государству. Поэтому врага ждут лишь неприятные сюрпризы», — уверяют в СБУ.

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