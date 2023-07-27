На Черниговщине авто влетело в остановку. Травмированы двое детей

Главное: В Черниговской области водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, влетев в остановку. Один из пострадавших госпитализирован.

Детали: Ночью 26 июля в селе Андреевка Черниговского района водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и врезался в остановку. Об этом сообщил Департамент по гражданской защите и оборонной работе Черниговской областной военной администрации.

Отмечается, что ДТП произошло на улице Шевченко возле дома 51 около 01:00 среды.

Автомобиль выехал за пределы проезжей части и столкнулся с металлической остановкой общественного транспорта.

«В результате аварии двое несовершеннолетних, которые находились на остановке, получили травмы. Один из них был госпитализирован в Черниговскую областную детскую больницу», — подчеркнули в ОВА.

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