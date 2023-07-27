В Сеуле украинский дипломат устроил пьяный дебош

Главное: В Сеуле задержан работник украинского посольства за дебош. После анализа обстоятельств инцидента Министерство иностранных дел отозвало дипломата.

Детали: В Южной Корее задержан работник украинского посольства по обвинению в нападении на работника бара и полицейского в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 26 июля сообщила телекомпания KBS.

Инцидент произошел 25 июля. Работник украинского дипведомства якобы устроил ссору перед баром, напал на сотрудника заведения, который пытался его остановить, а также на приехавшего по вызову правоохранителя.

Полиция арестовала его на месте и доставила в отдел для проведения расследования. Ночью мужчину отпустили.

Посольство Украины в Сеуле заявило, что сотрудничает с корейскими властями, чтобы обеспечить полное и беспристрастное расследование дела. Украинские дипломаты извинились перед корейской общественностью и всем причастным «за любые страдания или неудобства, вызванные инцидентом».

Представитель МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что после оперативного анализа ситуации принято решение о немедленном отзыве дипломата по долгосрочной командировке и его возвращении в Украину.

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