Очередная страна признала Голодомор геноцидом украинцев

Главное: Италия признала Голодомор геноцидом украинского народа. Ермак поблагодарил за это.

Детали: Сенат Италии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

«Я приветствую признание Сенатом Италии Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами — это ключ, который позволит предотвратить повторение ужасных преступлений», — подчеркнул Ермак.

Он также поблагодарил Италию за мощную и многогранную поддержку Украины в борьбе за будущее и восстановление справедливости.

«Победа над российским злом и историческая справедливость — это то, что должно быть», — добавил руководитель ОП.

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