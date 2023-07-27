Стало известно, что сейчас происходит со строительством в Украине

Главное: В Украине возобновили строительство 75% ЖК. 82% снова продают недвижимость.

Детали: Стало известно, как сейчас чувствует себя строительный бизнес в Украине во время войны. О ситуации поведал сайт ЛУН.

По итогам первого полугодия сообщается, что уже 75% жилых комплексов возобновили работы на стройплощадках.

В конце 2022-го года данный показатель составлял 69%.

Лучше всего ситуация с «воскрешением» строек обстоит в западных и центральных регионах, где идут работы на 88-96% объектах.

Примечательно, что в Киеве восстановили строительство 62% жилых комплексов, в области – 68%.

В то же время, как говорят эксперты, низкие темпы восстановления таких работ демонстрируют Харьковская (19%), Николаевская (35%), Запорожская (32%) области.

Информируется также, что продажи открыли 82% новостроек из 1 772 проектов, которые продавались до начала войны.

Подчеркивается: «Этот показатель соответствует данным июня, и является самым высоким с 24 февраля 2022-го года».

Уточняется, что активнее всего продажи открываются в западных областях – на уровне 94-98%.

В Киеве и области этот показатель составляет 79% и 80% соответственно.

В то же время, меньше всего продающихся квартир в Николаевской области (67%), Запорожской (40%) и Харьковской (19%).

Резюмируется, что в нашей стране были распроданы 218 жилых комплексов: больше всего во Львовской области (46), Киеве и Киевской области (20 и 25 соответственно), а также в Одесской (23), Ивано-Франковской (20) и Закарпатской (14) областях.

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