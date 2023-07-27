Глава Пентагона высоко оценил потенциал контрнаступления ВСУ

Главное: Глава Пентагона оценил контрнаступление ВСУ. Говорит, что есть средства для успеха.

Детали: Глава Пентагона Ллойд Остин оценил потенциал контрнаступления ВСУ. Его слова, сказанные на пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее, цитирует CNN.

Так, министр обороны США считает, что у Украины «есть ряд доступных вариантов, так как Киев выделяет больше средств для продолжающегося контрнаступления против россиян».

В то же время чиновник не стал комментировать ход контрнаступления или конкретные детали боевых действий.

В то же время он отметил: «Украина сохраняет личный состав и технику, даже когда ее силы прокладывают себе путь через минные поля и другие препятствия. У них по-прежнему есть несколько вариантов, и мы можем ожидать, что они продолжат оказывать давление».

Подчеркивается, что ВСУ хорошо подготовлены и обучены, чтобы достичь успеха.

Резюмируется: «Они упорно сражались, они прокладывали себе путь, чтобы преодолеть минные поля и другие препятствия, но у них все еще есть большая боевая мощь».

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