В Волынской области девочка погибла под колесами грузовика

Главное: В Волынской области произошло смертельное ДТП. Жертвой аварии стала тринадцатилетняя девочка.
Детали: Жуткое ДТП произошло в селе Дубовое (Волынская область). О нем поведала местная полиция.
Сообщается, что в среду, 26 июля, грузовик под управлением 60-летнего мужчины сбил тут 13-летнюю девочку.
Выяснилось, что ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Увы, от полученных травм она скончалась на месте инцидента.
Полиция уже выяснила, что водитель был трезв.
Продолжается следствие.
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