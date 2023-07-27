В Волынской области девочка погибла под колесами грузовика

Главное: В Волынской области произошло смертельное ДТП. Жертвой аварии стала тринадцатилетняя девочка.

Детали: Жуткое ДТП произошло в селе Дубовое (Волынская область). О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что в среду, 26 июля, грузовик под управлением 60-летнего мужчины сбил тут 13-летнюю девочку.

Выяснилось, что ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Увы, от полученных травм она скончалась на месте инцидента.

Полиция уже выяснила, что водитель был трезв.

Продолжается следствие.

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