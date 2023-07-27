Стало известно, где сейчас находится свергнутый президент Нигера

Главное: Свергнутый президент Нигера находится в своей резиденции. Мохамед Базум жив и здоров.

Детали: Свергнутый военными президент Нигера Мохамед Базум сейчас пребывает в своей резиденции в столице страны Ниамее. Об этом поведал министр иностранных дел и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду.

Напомним, что 63-летний политик находился на своем посту с 2021-го года.

Он отметил: «Президент по-прежнему удерживается в своей резиденции, он в добром здравии».

Подчеркивается: «Нигер никогда не примет свершившийся факт захвата власти. Призываю мятежников вернуться в строй».

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