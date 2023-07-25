В TikTok появилось важное нововведение

Главное: Новая функция появилась в TikTok. Теперь тут можно размещать текстовые публикации.

Детали: Социальная сеть TikTok запустила важное нововведение. Теперь ее пользователи могут делать тут текстовые публикации.

В компании говорят: «Мы с радостью объявляем о расширении возможностей текстовых постов в TikTok – нового формата создания текстового контента, который расширяет возможности авторов делиться своими идеями и выражать творческие способности».

Поясняется, что для того, чтобы создать текстовый пост, следует перейти на страницу «камера», там выбрать один из трех вариантов: фото, видео и текст.

После этого, выбрав «текст», пользователь попадает на страницу создания текста, где сможет набрать свое сообщение. Перейдя на страницу создания сообщения, пользователь найдет привычные опции для настройки контента: добавление звука, метки местоположения, включение комментариев, разрешение дуэтов и другое.

Резюмируется, что к текстовому посту можно добавить стикеры, хештэги, мелодию, а также выбрать цвет фона.

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