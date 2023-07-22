Лихорадка денге: ВОЗ предупреждает о вероятности новой пандемии

Главное: В ВОЗ предупредили о риске рекордной заболеваемости лихорадкой денге, которую переносят комары. Лихорадка денге представляет собой «угрозу пандемии».
Детали: В ВОЗ предупредили о риске рекордной заболеваемости лихорадкой денге из-за глобального потепления, сообщает Reuters
В организация сообщили, что лихорадка денге является самой быстро распространяющейся тропической болезнью в мире и представляет собой «угрозу пандемии» — комары, переносящие эту болезнь, были обнаружены уже в 24 европейских странах.
Всего ежегодно регистрируется от 100 до 400 миллионов случаев заболевания лихорадкой денге.
Около половины населения мира находится в группе риска.
Лихорадка денге обычно приводит к:
— резкому повышению температуры,
— головной боли,
— миалгии,
— артралгии
— генерализованной лимфаденопатии.
После этого возникает сыпь, которая появляется с повторным повышением температуры после афебрильного периода. Могут появиться поражения дыхательных путей, такие как:
— кашель
— тонзиллит
— ринорея.
Лихорадка денге может также вызвать потенциально летальную геморрагическую лихорадку с кровотечением и шоком.