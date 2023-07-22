Phasa35: новый неубиваемый американский дрон-разведчик может переломить ход войны в Украине

Главное: В США испытали дрон-разведчик Phasa35. Он может летать год и неуязвим для ПВО.

Детали: В США успешно испытали дрон-разведчик Phasa35, который неуязвим для систем ПВО и может автономно летать целый год. Об этом пишет Bild.

Беспилотник Phasa35 поднимается в стратосферу и подзаряжается там от солнечных батарей. На высоте 20 км Phasa35 не видят радары, именно поэтому он неуязвим для систем ПВО.

«Он может сыграть решающую роль и в войне в Украине», — отмечает издание.