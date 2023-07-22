Phasa35: новый неубиваемый американский дрон-разведчик может переломить ход войны в Украине

Главное: В США испытали дрон-разведчик Phasa35. Он может летать год и неуязвим для ПВО.
Детали: В США успешно испытали дрон-разведчик Phasa35, который неуязвим для систем ПВО и может автономно летать целый год. Об этом пишет Bild.
Главное: В США испытали дрон-разведчик Phasa35. Он может летать год и неуязвим для ПВО.
Детали: В США успешно испытали дрон-разведчик Phasa35, который неуязвим для систем ПВО и может автономно летать целый год. Об этом пишет Bild.
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