ЕС еще на полгода продлил санкции против России

Главное: ЕС продлил экономические санкции против РФ. Они будут действовать еще как минимум шесть месяцев.

Детали: Европейский союз продлил экономические санкции против России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

Сегодня, 20 июля, Совет ЕС принял решение продлить санкции против РФ еще на полгода, то есть до 31 января 2024 года.

Европейские санкции против РФ включают ограничения в сфере торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

Также они предусматривают запрет на импорт и транспортировку сырой нефти, которая перевозится по морю, и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение нескольких российских банков от SWIFT, а также прекращение деятельности в ЕС прокремлевских СМИ.

В тему: В конце июня был утвержден 11 пакет европейских санкций против России.