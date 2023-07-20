В Украине отменяют часть валютных ограничений: стало известно, что изменится

Главное: НБУ отменяет часть валютных ограничений. Финансовый регулятор поведал, что изменится.

Детали: В НБУ поведали об отмене части валютных ограничений. Об этом сообщает Bloomberg.

О том, что произойдет, рассказали заместители главы НБУ Сергей Николаевчук и Юрий Гелетий.

Стоит напомнить, что не так давно финансовый регулятор представил Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к гибкому курсу и валютной либерализации, которая предполагает, что либерализация ограничений будет производиться в несколько этапов.

Так, на первом НБУ будет концентрироваться на минимизации множественности курсов, либерализации торговых операций и содействии новым кредитам и инвестициям.

Сообщается, что еще до момента публикации Стратегии финансовый регулятор смягчил ряд ограничений этого первого этапа, которые касаются возможности погашения новых кредитов и кредитов, предоставленных при участии международных финансовых организаций, иностранных государств и экспортно-кредитных агентств.

В публикации сказано, что Юрий Гелетий информировал о том, что в настоящее время анализируется вопрос о возможности репатриации новых дивидендов.

Ожидается, что первый этап будет предусматривать смягчение (при необходимости) ограничений для увеличения предложения и уменьшения спроса на наличном валютном рынке, чтобы сохранять на низком уровне разницу между официальным и наличным курсами.

Кроме этого Сергей Николайчук отметил, что на протяжении всех этапов смягчения ограничений правительство и бизнес будут в определенной степени в приоритете и в то же время будет основательно анализироваться целесообразность и последствия тех или иных шагов.

Говорится: «Если мы создадим нормальные условия для бизнеса, чтобы восстановить инвестиционную и ссудную способность, компании смогут оживить свою деятельность, что, несомненно, пойдет на пользу людям».

Добавляется, что колебания курса на первом этапе будут очень ограничены.

Сергей Николайчук пояснил: «При переходе к более гибкому обменному курсу мы будем и дальше продавать большие объемы валюты на рынке, но в то же время будем реагировать на изменение рыночных сил. Если будет больший спрос на валюту, это будет приводить к небольшому ослаблению гривны. И наоборот, если мы будем видеть уменьшение спроса по сравнению с нашей оценкой структурного дефицита, это будет сигналом о необходимости укрепления валютного курса».

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