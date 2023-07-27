Корпоративный английский в Киеве: сколько сотрудников можно обучать одновременно

С одной стороны организовать обучение английскому сотрудников вашей киевской компании просто: достаточно позвонить в любую языковую школу и пригласить в офис преподавателя. Однако может оказаться, что ваши сотрудники владеют разным уровнем знаний — смогут ли они обучаться в одной группе? И сколько человек в принципе может учиться в одной группе? Обо всех этих вопросах относительно изучения корпоративного английского в Киеве рассказываем в нижеприведенной статье.

Как организовать группу сотрудников для курсов по корпоративному английскому в Киеве

В первую очередь необходимо выделить в офисе людей, которым действительно необходимо улучшить свои знания английского языка. Следующий этап — это проверка уровня знаний английского. Ведь на корпоративных киевских курсах в одну группу лучше определять людей, которые владеют языком примерно на одном уровне. В противном случае на занятиях одни студенты будут тормозить других. Чтобы проверить уровень знаний, обратитесь в любую школу, которая предлагает изучение корпоративного английского в Киеве.

На этом подбор группы не заканчивается. Важно, чтобы в одной группе на корпоративных языковых курсах обучалось не больше 10 человек. Если группа будет больше, могут возникнуть трудности:

— преподаватель не сможет уделять достаточное количество времени каждому киевскому студенту;

— у студентов будет меньше времени и возможности, чтобы получить языковую практику, задать необходимые вопросы;

— большое количество людей автоматически означает высокий уровень шума на занятии, что может только мешать процессу изучения английского языка.

Если у вас есть 14 сотрудников из города Киев, которых вы хотите отправить на корпоративное обучение, рационально разделить их на 2 группы по 7 человек. Больше о том, как организовать корпоративное изучение английского в Киеве можно прочитать в этой статье. Она поможет узнать, сколько стоят киевские языковые курсы и как правильно подобрать преподавателя.

Локация для занятий по английскому языку

Поскольку речь идет об обучении в Киеве, корпоративное изучение английского языка можно организовать непосредственно в офисе. Преподаватель сам будет приезжать в офис и проводить занятия с вашими сотрудниками.

Все подчиненные работают онлайн? В подобной ситуации отличным решением станут корпоративные онлайн-курсы. Такой формат ничем не отличается от очного изучения английского языка. При этом подключиться к занятию смогут все студенты, которые работают на удаленном формате — даже те, которые не живут в Киеве.

Учтите также, что нанимая преподавателя для своих работников, вы можете вместе с ним сформировать программу корпоративных занятий. Например, сориентировать языковой курс на конкретную лексику или задачи — проведение переговоров, составление договоров и корреспонденции.