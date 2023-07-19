Россия уничтожила 60 тысяч тонн украинского зерна за два дня

Главное: В результате обстрелов уничтожено 60 тысяч тонн украинского зерна. Всего за два дня.

Детали: Всего за два дня в результате российских обстрелов было уничтожено 60 тысяч тонн украинского зерна. Произошло это в морских портах «Одесса» и «Черноморск» за последние пару дней – 18-19 июля.

Об этом информировал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

Отмечается, что после ночной атаки на зерновые терминалы и портовую инфраструктуру в портах «Одесса» и «Черноморск» из работы выведена значительная часть зерновой экспортной инфраструктуры последнего.

Увы, по словам чиновника, для полноценного восстановления пострадавших объектов понадобится не менее года.

Уточняется, что в порту «Черноморск» было уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которое должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено зерновым коридором еще шестьдесят дней назад.

Министр сказал: «Ночью 18 и 19 июля Россия обстреляла объекты портовой инфраструктуры, которые были задействованы в зерновой инициативе».

Сообщается, что больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Он добавил, что если Украина не сможет экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания.

Резюмируется: «Кроме того, пострадает экономика не только Украины, но мира. Вырастет цена на зерно и не все страны смогут позволить себе покупать продукцию, а значит, цена значительно вырастет на продукты питания: муку, крупы, мясо».

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