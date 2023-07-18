В Киеве разоблачили масштабную схему по отмыванию денег

Главное: В Киеве разоблачили схему легализации денег. Сделки организовали причастные собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков. Они создали более 20-ти подконтрольных фирм.

Детали: Правоохранители разоблачили в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Были «отмыты» почти 5 млрд гривен, сообщает СБУ во вторник, 18 июля.

Утверждается, что сделку организовали причастные собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева. Они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции организаторы сделки имели свой «процент», который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры", — говорится в сообщении.

Трем высокопоставленным чиновникам банка, одна из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

— незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей (ч.2 ст.203-2);

— легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В свою очередь, РБК-Украина утверждает, что речь идет об IBOX Bank. Как известно, в марте текущего года Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать это финучреждение. Тогда у IBOX Bank были проведены обыски.

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