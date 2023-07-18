Быстрый успех контрнаступления ВСУ признали малореальным

Главное: Александр Сырский прокомментировал контрнаступление ВСУ. Командующий Сухопутными войсками говорит, что быстрый успех невозможен.

Детали: Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский прокомментировал текущее контрнаступление. Его слова цитирует ВВС.

Сообщается, что на востоке, как и на юге, удерживаемая россиянами территория насыщена минами и оборонительными заграждениями.

Отмечается, что у противника много опорных пунктов, «поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы».

Говорится о том, что возвращение Бахмута является для него делом чести.

Он сказал: «Мы потеряли многих наших братьев, наших военнослужащих, когда защищали Бахмут. Поэтому мы просто обязаны вернуть его».

В материале информируется, что командующий 57-й бригады полковник Александр Бакулин говорит, что за последние два месяца ситуация в районе Бахмута изменилась радикально: «Во-первых, сейчас наступают ВСУ, а не российские войска. Во-вторых, регулярная армия России, которая сегодня здесь воюет, отличается от «вагнеровцев». Последние были неудобными врагами, они убивали ради убийства. Если мы приложим немного усилий, Бахмут можно будет окружить. Сейчас в наступлении наша бригада несет меньше потерь, чем во время обороны Бахмута».

При этом Александр Сырский сказал, что американские кассетные боеприпасы прибыли в Украину и будут готовы к использованию в течение нескольких дней.

Издание утверждает, что видело американские гаубицы M777, способные использовать такие боеприпасы, уже на позициях вокруг Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ резюмировал: «Наши люди ждут побед. Им нужны маленькие победы. Освобождение Бахмута будет иметь не только психологическое значение, но и откроет путь вглубь оккупированной части Донбасса».

В тему: Названа причина, почему контрнаступление ВСУ идет не так быстро.