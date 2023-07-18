В Беларусь прибыла четвертая колонна «вагнеровцев»

Главное: Четвертая колонна ЧВК «Вагнер» прибыла в Беларусь. Колонна растянулась по трассе на пять километров и сейчас уже подъезжает к селу Цель, где находится палаточный лагерь «Вагнера».

Детали: Четвертая колонна наемников российской частной военной компании «Вагнер» прибыла в Беларусь. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram во вторник, 18 июля.

«Прямо сейчас в направлении Осиповичей и лагеря в с. Цель по трассе М5 от Бобруйска движется еще одна большая колонна наемников ЧВК „Вагнер“. В составе колонны как минимум 80 машин разных модификаций. Техника движется с номерами ЛНР/ДНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что колонна растянулась по трассе на пять километров и сейчас уже подъезжает к съезду на село Цель, где находится палаточный лагерь для наемников ЧВК «Вагнер».

«По нашим данным, это уже четвертая колонна наемников Пригожина, прибывшая в Беларусь», — отметили в группе.

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