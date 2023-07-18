Оккупанты совершили комбинированную воздушную атаку на юг Украины

Главное: Враг атаковал юг Украины «Калибрами» и БПЛА. В Одесской области обломки сбитых ракет повредили портовые объекты, несколько домов, есть раненый. В Николаеве зафиксировано попадание в промышленный объект.

Детали: Ночью 18 июля войска РФ коварно атаковали Одесскую и Николаевскую области беспилотниками и ракетами «Калибр». Об этом сообщило Оперативное командование Юг.

Отмечается, что враг направил несколько волн ударных дронов на обнаружение и истощение сил противовоздушной обороны, а затем выпустил по Одессе из акватории Черного моря шесть «Калибров».

«Все ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны. К сожалению, обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбития повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой человек», — подчеркнули военные.

В общей сложности 21 Shahed-136 были уничтожены на подлете с моря в Одесской области, еще четыре — в небе над Николаевщиной.

«В Николаеве зафиксировано попадание в объект промышленности, произошло возгорание. Пожар оперативно ликвидировали пожарные. Без пострадавших», — добавили в ОК Юг.

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