Главное: Роналду попал в Книгу Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен.

Дептали: Роналду включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт организации

По данным издания Forbes, рекордный доход португальского нападающего за год составил $136 миллионов. Из них $46 миллионов были заработаны на футбольном поле.