Главное: Роналду попал в Книгу Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен.
Дептали: Роналду включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт организации
Главное: Роналду попал в Книгу Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен.
Дептали: Роналду включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт организации
Нейрооружие, которое будет нарушать работу мозга противника, разрабатывают в Китае
Апельсиновый сок станет дефицитным из-за неурожая
Ворота в ад нашли мексиканские археологи
Трамп в очередной раз унизил Байдена
Цены на алкоголь в Украине могут вырасти
Шмыгаль поведал, в каком состоянии сейчас государственный бюджет Украины
Трансгендеров отстранили от женского велоспорта
Появилось видео эпичного лесного пожара возле одного из аэропортов в Турции
С начала года в Средиземном море утонули сотни детей-мигрантов
В Пентагоне похвалили действия ВСУ
Цены на алкоголь в Украине могут вырасти
В Киеве запретили российские песни
В Украине изменили даты трех праздников
Александр Усик будет баллотироваться в президенты Украины
Генштаб озвучил потери оккупантов на 14 июля
Прогремел взрыв возле здания масонской ложи в Греции
Остин рассказал, когда Украина станет членом НАТО
В Донецке прогремели взрывы
Депутаты одобрили легализацию медицинского каннабиса
В ОП озвучили варианты окончания войны с Россией
Бывший генсек НАТО выдвинул странное предложение по поводу членства Украины в Альянсе
Эрдоган поговорил с Байденом о членстве Украины в НАТО
ВСУ за 5 недель освободили столько же территорий, сколько оккупанты захватили за полгода, — ISW
В Норвегии азербайджанец убил украинку
Зеленский раскритиковал закулисные игры НАТО
Маленькая девочка получила новое сердце: украинские врачи провели уникальную операцию
Президент Польши рассказал, когда миротворческая миссия НАТО может войти в Украину
Зеленский указал Трампу его место
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 234 480 солдат
Стало известно, какие электромобили предпочитают покупать украинцы
С кем мы останемся в Украине после победы?
Украина. Падение в бездну
Почему западные компании побеждают украинские?
Что такое контролируемая война?