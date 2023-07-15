Шмыгаль поведал, в каком состоянии сейчас государственный бюджет Украины

Главное: Стало известно, как выполняется государственный бюджет Украины. Появились основные показатели.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как выполняется государственный бюджет нашей страны. Он привел данные по итогам первого полугодия.

Сообщается, что в общий фонд государственного бюджета поступило почти 870 миллиардов гривен, из которых 600 миллиардов это налоговые поступления, а 270 миллиардов составляют гранты от международных партнеров.

Информируется, что в различные фонды государственного бюджета поступили 1 триллион 302 миллиарда гривен налогов, сборов и других платежей.

Отмечается при этом, что расходы государственного бюджета за данный период составили 1 триллион 784 миллиарда гривен, из которых примерно половину направили на сектор безопасности и обороны.

Уточняется, что на социальные выплаты направлено 231 миллиард гривен: из них 136 миллиардов гривен дали на пенсии и поддержку Пенсионного фонда, а также было выплачено 23,1 миллиарда гривен субсидий

Глава правительства сказал: «На следующий год мы тоже начали уже готовиться. Активно работаем с партнерами. Прежде всего с ЕС, странами G7 и международными финансовыми организациями».

Резюмируется, что ЕС запускает четырехлетнюю программу на 50 миллиардов евро, которая, в частности, призвана помочь финансировать дефицит государственного бюджета, правительство сегодня создало межведомственную рабочую группу по вопросам подготовки соответствующего плана мероприятий.

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