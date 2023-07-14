Синоптики поведали украинцам, какая погода ожидается в субботу

Главное: В субботу в Украине должно быть сухо. Ожидается теплая погода.

Детали: Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в субботу, 15 июля. Появился прогноз Гидрометцентра.

Сообщается, что в большинстве регионов страны должно быть сухо, лишь в восточных областях прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура ночью ожидается плюс 12-17, а днем 23-28 тепла. На Закарпатье и юге страны воздух прогреется до плюс 30. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

В Киеве и области завтра прогнозируется переменная облачность, должно быть без осадков. Ночью в украинской столице будет плюс 14-16, а днем 25-27 тепла. По области ночью ожидается плюс 12-17, а днем 23-28 тепла. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

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