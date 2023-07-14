Байден объяснил, почему Украина еще не в НАТО

Главное: Байден объяснил, почему Украина пока не будет в НАТО. При этом он заверил, что нет никакой возможности, чтобы Владимир Путин выиграл войну в Украине.

Детали: Вступление Украины в НАТО во время боевых действий могло бы означать Третью мировую войну. Об этом сказал президент США Джо Байден на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нииностио в Хельсинки в четверг, 13 июля.

«Никто не может вступить в НАТО во время боевых действий. Потому что иначе мы были бы вовлечены в войну. В третью мировую войну», — заявил он.

Говоря о ходе боевых действий в Украине, американский лидер предположил, что Россия не сможет вечно продолжать их.

«Я не думаю, что война может продолжаться годами, по двум причинам. Первое: я не думаю, что Россия может поддерживать войну вечно, прежде всего из-за ресурсов и потенциала. Второе: я думаю, что сложатся обстоятельства, при которых, в конце концов, президент Путин решит, что это не в интересах России — экономически, политически и в других — продолжать эту войну», — сказал Байден.

Вместе с тем, он признался, что не может предсказать, как закончится война в Украине.

«Моя надежда и мои ожидания, что Украина достигнет существенного прогресса в наступлении», — сказал он и добавил, что со временем это может создать возможность урегулирования путем переговоров.

При этом Джо Байден заявил, что Владимир Путин проиграл уже войну.

«Нет никакой возможности, чтобы он выиграл войну в Украине. Он уже проиграл эту войну», — сказал президент США и добавил, что не видит «реальной возможности того, что Россия применит ядерное оружие».

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